11.05.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
23
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
14
Джало
18
Каналес
15
Олабарриета
21
Саннади
4-4-1-1
1
Сивера
23
Санчес
24
Гарсес
15
Моуриньо
93
Диарра
6
Гевара
18
Гуриди
10
Аленья
8
Бланко
23
Висенте
11
Мартинес
21
Саннади
15
Леке
15
Леке
21
Саннади
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
18
Каналес
8
Сансет
8
Сансет
18
Каналес
15
Олабарриета
20
Гомес
20
Гомес
15
Олабарриета
14
Джало
11
Гурусета
11
Гурусета
14
Джало
23
Санчес
14
Теналья
14
Теналья
23
Санчес
10
Аленья
23
Бенавидес
23
Бенавидес
10
Аленья
18
Гуриди
33
Кабанес
33
Кабанес
18
Гуриди
8
Бланко
14
Мартин
14
Мартин
8
Бланко
11
Мартинес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Мартинес
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
48
Эндика Бухан
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
48
Эндика Бухан
ПВ
Остались в запасе
13
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетик - Алавес
1
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
12
Офсайды
0
2
Количество передач
446
300
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
60
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Алавеса», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»