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  • «Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 18:20
Атлетик
11.05.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
71' М. Санчес (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Пейо Каналес
АП
14
Альваро Джало
ЛВ
15
Аингеру Олабарриета
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
93
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
(К) ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетик
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
20
Унаи Гомес
АП
48
Эндика Бухан
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Алавес
13
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
33
Пау Кабанес
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-2-3-1
23
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
14
Джало
18
Каналес
15
Олабарриета
21
Саннади
4-4-1-1
1
Сивера
23
Санчес
24
Гарсес
15
Моуриньо
93
Диарра
6
Гевара
18
Гуриди
10
Аленья
8
Бланко
23
Висенте
11
Мартинес
21
Саннади
15
Леке
15
Леке
21
Саннади
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
18
Каналес
8
Сансет
8
Сансет
18
Каналес
15
Олабарриета
20
Гомес
20
Гомес
15
Олабарриета
14
Джало
11
Гурусета
11
Гурусета
14
Джало
23
Санчес
14
Теналья
14
Теналья
23
Санчес
10
Аленья
23
Бенавидес
23
Бенавидес
10
Аленья
18
Гуриди
33
Кабанес
33
Кабанес
18
Гуриди
8
Бланко
14
Мартин
14
Мартин
8
Бланко
11
Мартинес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Мартинес
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
48
Эндика Бухан
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
48
Эндика Бухан
ПВ
Остались в запасе
13
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетик - Алавес
1
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
12
Офсайды
0
2
Количество передач
446
300
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
60
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Алавеса», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Алавес»

«Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Атлетик
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