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  • «Вердер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Вердер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 15:20
Вердер
10.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
23
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
18
Романо Шмид
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
(К) ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
10
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Марко Груль
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
20
Ассан Уэдраого
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
20
Антонио Нуса
ЛВ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Цеттерер
4
Штарк
5
Пипер
32
Фридль
8
Вайзер
27
Агу
6
Стаге
14
Линен
18
Шмид
33
Дукщ
7
Бурк
4-1-1-2-2
1
Гулачи
19
Неделькович
5
Битшиабу
23
Люкеба
16
Клостерманн
18
Вермерен
6
Зайвальд
7
Симонс
14
Баумгартнер
30
Шешко
17
Опенда
27
Агу
39
Кен
39
Кен
27
Агу
14
Линен
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
14
Линен
7
Бурк
17
Груль
17
Груль
7
Бурк
14
Баумгартнер
17
Баку
17
Баку
14
Баумгартнер
30
Шешко
20
Нуса
20
Нуса
30
Шешко
18
Вермерен
27
Гомис
27
Гомис
18
Вермерен
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
30
Мио Бакхаус
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
26
Мартен Вандевордт
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
20
Ассан Уэдраого
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
30
Мио Бакхаус
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
20
Ассан Уэдраого
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
1
3
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
6
13
Офсайды
2
1
Количество передач
512
438
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
10
6
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «РБ Лейпцига», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «РБ Лейпциг»

«Вердер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вердер
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