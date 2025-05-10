Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-2-1-2
23
Цеттерер
4
Штарк
5
Пипер
32
Фридль
8
Вайзер
27
Агу
6
Стаге
14
Линен
18
Шмид
33
Дукщ
7
Бурк
4-1-1-2-2
1
Гулачи
19
Неделькович
5
Битшиабу
23
Люкеба
16
Клостерманн
18
Вермерен
6
Зайвальд
7
Симонс
14
Баумгартнер
30
Шешко
17
Опенда
27
Агу
39
Кен
39
Кен
27
Агу
14
Линен
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
14
Линен
7
Бурк
17
Груль
17
Груль
7
Бурк
14
Баумгартнер
17
Баку
17
Баку
14
Баумгартнер
30
Шешко
20
Нуса
20
Нуса
30
Шешко
18
Вермерен
27
Гомис
27
Гомис
18
Вермерен
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
30
Мио Бакхаус
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
26
Мартен Вандевордт
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
20
Ассан Уэдраого
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
30
Мио Бакхаус
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
20
Ассан Уэдраого
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
38
Mika Walther
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
1
3
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
6
13
Офсайды
2
1
Количество передач
512
438
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
10
6
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «РБ Лейпцига», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»