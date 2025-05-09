Составы команд
Полесье
Полесье
3-1-2-2-2
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
3
Тэйлор
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
2
Бристрич
9
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Ванат
3
Тэйлор
2
Хадрой
2
Хадрой
3
Тэйлор
30
Йосефи
30
Йосефи
7
Назаренко
19
19
7
Назаренко
4
Попов
32
Михавко
32
Михавко
4
Попов
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Полесье
Динамо К
1
Oleg Kudryk
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Полесье - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Динамо К», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Динамо К»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»