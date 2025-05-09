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  • «Полесье» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

«Полесье» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

9 мая 2025, 16:50
Полесье
09.05.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
André Gonçalves
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
3-1-2-2-2
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
3
Тэйлор
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
2
Бристрич
9
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Ванат
3
Тэйлор
2
Хадрой
2
Хадрой
3
Тэйлор
30
Йосефи
30
Йосефи
7
Назаренко
19
19
7
Назаренко
4
Попов
32
Михавко
32
Михавко
4
Попов
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Полесье
Динамо К
1
Oleg Kudryk
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Полесье - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Динамо К», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Динамо К»

«Полесье» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Полесье
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