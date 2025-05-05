05.05.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
2-2-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
4
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
12
Эррера
8
Артур
8
Порту
23
Мартин
15
Цыганков
7
Стуани
3-3-2-1-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
25
Маффео
12
Кошта
22
Мохика
6
Санчес
10
Дардер
9
Родригес
9
Ларин
23
Мартин
28
Ромеу
28
Ромеу
23
Мартин
8
Порту
22
Асприлья
22
Асприлья
8
Порту
7
Стуани
28
Миовски
28
Миовски
7
Стуани
10
Дардер
2
Морей
2
Морей
10
Дардер
3
Копете
5
Маскарель
5
Маскарель
3
Копете
6
Санчес
11
Асано
11
Асано
6
Санчес
9
Ларин
7
Мурики
7
Мурики
9
Ларин
9
Родригес
27
Доменек
27
Доменек
9
Родригес
Остались в запасе
Жирона
Мальорка
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Статистика матча Жирона - Мальорка
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
457
503
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Мальорки», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»