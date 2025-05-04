Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
32
Агер
31
Мартин
3
Муньос
14
Траоре
36
Субименди
21
Оярсабаль
15
Марин
8
Кубо
10
Мендес
4-2-2-2
23
Симон
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
15
Леке
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
7
Беренгер
20
Гомес
11
Гурусета
19
Уильямс
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
17
Гомес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
17
Гомес
8
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
8
Кубо
20
Гомес
19
Бойро
19
Бойро
20
Гомес
24
Прадос
6
Весга
6
Весга
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
19
Уильямс
14
Джало
14
Джало
19
Уильямс
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
25
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Пейо Каналес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Пейо Каналес
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
18
13
Офсайды
3
1
Количество передач
500
350
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Атлетика», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»