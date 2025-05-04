04.05.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
4-1-1-2-2
1
44
Чоботенко
4
Матич
55
Крушинский
31
Майсурадзе
5
Сарапий
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
2
Бристрич
9
3-4-1-2
1
Ермаков
4
Кравченко
26
Кампуш
24
Мартынюк
19
Шепелев
5
Калюжный
31
Шабанов
15
Мишнев
59
Козак
77
Кара
9
Филиппов
4
Матич
18
Андриевский
18
Андриевский
4
Матич
7
Назаренко
30
Йосефи
30
Йосефи
7
Назаренко
9
19
19
9
24
Мартынюк
23
Копина
23
Копина
24
Мартынюк
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
59
Козак
21
Беляев
21
Беляев
59
Козак
15
Мишнев
6
Ковалец
6
Ковалец
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Булеца
10
Булеца
9
Филиппов
Остались в запасе
Полесье
Александрия
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
72
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
71
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Остались в запасе
72
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
71
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Полесье - Александрия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Александрии», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»