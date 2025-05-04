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  • «Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 17:05
Лион
04.05.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
79' Ж. Микаутадзе
21' Г. Койялипу 85' А. Зарури
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
10
Райан Шерки
АП
16
Тиаго Алмада
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Малик Фофана
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
(К) ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
23
Нампалис Менди
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Жордан Верету
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
11
Анжело Фульини
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
11
Анасс Зарури
ЛВ
14
Джереми Агбонифо
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
10
Шерки
16
Алмада
11
Фофана
9
Микаутадзе
4-1-3-1-1
13
Райан
28
Ба
25
Медина
24
Гради
22
Машадо
2
Пуйи
17
Диуф
24
Эль-Айнауи
23
Менди
28
Томассон
9
Койялипу
8
Толиссо
6
Тессманн
6
Тессманн
8
Толиссо
18
Матич
11
Гомес Родригес
11
Гомес Родригес
18
Матич
23
Менди
20
Сарр
20
Сарр
23
Менди
2
Пуйи
8
8
2
Пуйи
17
Диуф
11
Зарури
11
Зарури
17
Диуф
9
Койялипу
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Койялипу
Остались в запасе
Лион
Ланс
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Эрве Коффи
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
11
Анжело Фульини
ЦП
14
Джереми Агбонифо
ЛВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
11
Анжело Фульини
ЦП
14
Джереми Агбонифо
ЛВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Лион - Ланс
2
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
638
301
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ланса» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ланс»

«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Лион
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