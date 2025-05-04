04.05.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
4-3-1-2
1
Пицциньякко
77
Кирьякопулос
5
Калдирола
24
Паласиос
19
Биринделли
22
Бьянко
11
Акпа Акпро
8
Кастровилли
13
Перейра
47
Мота
24
Капрари
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
3
Коссуну
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
22
Лукман
5
Калдирола
2
Брорссон
2
Брорссон
5
Калдирола
24
Капрари
19
Виньято
19
Виньято
24
Капрари
77
Кирьякопулос
26
Чиурриа
26
Чиурриа
77
Кирьякопулос
8
Кастровилли
11
Форсон
11
Форсон
8
Кастровилли
3
Коссуну
2
Толой
2
Толой
3
Коссуну
22
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
22
Лукман
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
27
Мальдини
27
Мальдини
32
Ретеги
19
Джимсити
11
Куадрадо
11
Куадрадо
19
Джимсити
Остались в запасе
Монца
Аталанта
12
Andrea Vailati
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
4
Стефан Лекович
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
25
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Andrea Vailati
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
4
Стефан Лекович
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
25
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Монца - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
10
Офсайды
2
0
Количество передач
478
438
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Аталанты», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»