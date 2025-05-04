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  • «Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 14:50
Монца
04.05.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 4
Завершен
Аталанта
12' Ш. Де Кетеларе 23' Ш. Де Кетеларе 47' А. Лукман 88' М. Брешианини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Лука Калдирола
(К) ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
47
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Монца
12
Andrea Vailati
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
4
Стефан Лекович
ЦЗ
2
Арвид Брорссон
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
4-3-1-2
1
Пицциньякко
77
Кирьякопулос
5
Калдирола
24
Паласиос
19
Биринделли
22
Бьянко
11
Акпа Акпро
8
Кастровилли
13
Перейра
47
Мота
24
Капрари
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
3
Коссуну
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
22
Лукман
5
Калдирола
2
Брорссон
2
Брорссон
5
Калдирола
24
Капрари
19
Виньято
19
Виньято
24
Капрари
77
Кирьякопулос
26
Чиурриа
26
Чиурриа
77
Кирьякопулос
8
Кастровилли
11
Форсон
11
Форсон
8
Кастровилли
3
Коссуну
2
Толой
2
Толой
3
Коссуну
22
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
22
Лукман
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
27
Мальдини
27
Мальдини
32
Ретеги
19
Джимсити
11
Куадрадо
11
Куадрадо
19
Джимсити
Остались в запасе
Монца
Аталанта
12
Andrea Vailati
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
4
Стефан Лекович
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
25
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Andrea Vailati
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
4
Стефан Лекович
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
25
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Монца - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
10
Офсайды
2
0
Количество передач
478
438
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Аталанты», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Аталанта»

«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Монца
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