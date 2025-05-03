03.05.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
28
Григорис Кастанос
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
93
Матис Ламбурд
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
3-3-2-2
13
Мартинес
30
Аугусто
31
Биссек
6
де Врей
59
Залевски
23
Асллани
36
Дармиан
16
Фраттези
7
Зелински
30
Корреа
7
Арнаутович
4-2-2-2
1
Монтипо
12
Брадарич
24
Данильюк
6
Валентини
3
Фрезе
8
Сердар
36
Ниасс
38
Чачуа
11
Дуда
9
Сарр
10
Суслов
31
Биссек
32
Димарко
32
Димарко
31
Биссек
59
Залевски
15
Ачерби
15
Ачерби
59
Залевски
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Арнаутович
9
Тареми
9
Тареми
7
Арнаутович
36
Ниасс
28
Кастанос
28
Кастанос
36
Ниасс
10
Суслов
24
Бернед
24
Бернед
10
Суслов
12
Брадарич
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
12
Брадарич
11
Дуда
17
Тенгстедт
17
Тенгстедт
11
Дуда
Остались в запасе
Интер
Верона
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
93
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
93
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Интер - Верона
1
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
11
Офсайды
1
0
Количество передач
715
310
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Вероны», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»