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  • «Кальяри» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Кальяри» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 14:50
Кальяри
03.05.2025, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
35' Н. Цортеа
27' О. Саррага 67' Т. Кристенсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Габриэле Цаппа
(К) ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
29
Антуан Макумбу
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
15
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
15
Яка Бийол
(К) ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
14
Артюр Атта
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
18
Руй Модешту
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
17
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
49
Iker Bravo
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
4-3-1-2
1
Каприле
3
Ауджелло
19
Паломино
5
Луперто
28
Цаппа
18
Марин
8
Адопо
29
Макумбу
20
Цортеа
15
Лувумбо
91
Пикколи
4-2-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
15
Бийол
28
Соле
11
Камара
16
Карлстрем
14
Атта
4
Ловрич
6
Саррага
18
Модешту
9
Дэвис
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
18
Марин
10
Гаэтано
10
Гаэтано
18
Марин
29
Макумбу
14
Дейола
14
Дейола
29
Макумбу
20
Цортеа
17
Феличи
17
Феличи
20
Цортеа
15
Лувумбо
7
Коман
7
Коман
15
Лувумбо
18
Модешту
17
Джаннетти
17
Джаннетти
18
Модешту
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
6
Саррага
49
49
6
Саррага
9
Дэвис
10
Санчес
10
Санчес
9
Дэвис
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Кальяри - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
15
Офсайды
4
2
Количество передач
363
448
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Удинезе», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Удинезе»

«Кальяри» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Кальяри
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