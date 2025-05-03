03.05.2025, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-1-2
1
Каприле
3
Ауджелло
19
Паломино
5
Луперто
28
Цаппа
18
Марин
8
Адопо
29
Макумбу
20
Цортеа
15
Лувумбо
91
Пикколи
4-2-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
15
Бийол
28
Соле
11
Камара
16
Карлстрем
14
Атта
4
Ловрич
6
Саррага
18
Модешту
9
Дэвис
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
18
Марин
10
Гаэтано
10
Гаэтано
18
Марин
29
Макумбу
14
Дейола
14
Дейола
29
Макумбу
20
Цортеа
17
Феличи
17
Феличи
20
Цортеа
15
Лувумбо
7
Коман
7
Коман
15
Лувумбо
18
Модешту
17
Джаннетти
17
Джаннетти
18
Модешту
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
6
Саррага
49
49
6
Саррага
9
Дэвис
10
Санчес
10
Санчес
9
Дэвис
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Кальяри - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
15
Офсайды
4
2
Количество передач
363
448
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Удинезе», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»