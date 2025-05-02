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  • «Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

«Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

2 мая 2025, 20:50
Райо Вальекано
02.05.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
7' Ф. Лежен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
14
Рамон Террац
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
7
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
4-2-3-1
1
Карденас
3
Чаваррия
15
Эрнандес
24
Лежен
20
Баллиу
17
Лопес
6
Сисс
18
Гарсия
7
Палазон
23
Эмбарба
19
де Фрутос
3-3-2-2
13
Сорья
6
Беррокаль
2
Джене
3
Альдрете
21
Иглесиас
14
Террац
24
Бернат
8
Арамбарри
5
Милья
9
Майорал
91
Йылдырым
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
17
Лопес
15
Гумбау
15
Гумбау
17
Лопес
19
де Фрутос
4
Диас
4
Диас
19
де Фрутос
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
23
Эмбарба
14
Гвардиола
14
Гвардиола
23
Эмбарба
21
Иглесиас
12
Ньом
12
Ньом
21
Иглесиас
24
Бернат
7
Перес
7
Перес
24
Бернат
91
Йылдырым
19
Федерико
19
Федерико
91
Йылдырым
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
30
Juanpe
ВР
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
13
Офсайды
2
4
Количество передач
384
270
Сейвы
1
7
Точность передач %
70
54
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Хетафе», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Хетафе»

«Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Райо Вальекано
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