26.12.2024, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
17
Джонс
11
Гакпо
10
Салах
9
Нуньес
4-1-1-1-3
1
Столярчик
24
Джастин
15
Коди
23
Вестергор
16
Кристиансен
34
Сумаре
8
Уинкс
23
Эль-Ханнус
9
Айю
10
Мавидиди
20
Дака
3
Робертсон
12
Цимикас
12
Цимикас
3
Робертсон
8
Гравенберх
6
Эндо
6
Эндо
8
Гравенберх
17
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
17
Джонс
20
Мак Аллистер
9
Эллиот
9
Эллиот
20
Мак Аллистер
9
Нуньес
20
Жота
20
Жота
9
Нуньес
15
Коди
5
Околи
5
Околи
15
Коди
8
Уинкс
22
Скипп
22
Скипп
8
Уинкс
10
Мавидиди
14
Рид
14
Рид
10
Мавидиди
23
Эль-Ханнус
40
Буонанотте
40
Буонанотте
23
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
1
Куивин Келлехер
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
17
Хамза Чодури
ЦП
27
Will Alves
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
17
Хамза Чодури
ЦП
27
Will Alves
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
3
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
14
1
Нарушения
17
5
Офсайды
3
2
Количество передач
650
304
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Лестера», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»