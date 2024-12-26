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  • «Ливерпуль» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2024

«Ливерпуль» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2024

26 декабря 2024, 21:50
Ливерпуль
26.12.2024, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
45+1' К. Гакпо 49' К. Джонс 82' М. Салах
6' Ж. Айю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
11
Коди Гакпо
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
16
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Конор Коди
(К) ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Гарри Уинкс
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Патсон Дака
ЦФ
10
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
9
Харви Эллиот
АП
7
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
22
Оливер Скипп
ОП
17
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
40
Факундо Буонанотте
АП
27
Will Alves
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
17
Джонс
11
Гакпо
10
Салах
9
Нуньес
4-1-1-1-3
1
Столярчик
24
Джастин
15
Коди
23
Вестергор
16
Кристиансен
34
Сумаре
8
Уинкс
23
Эль-Ханнус
9
Айю
10
Мавидиди
20
Дака
3
Робертсон
12
Цимикас
12
Цимикас
3
Робертсон
8
Гравенберх
6
Эндо
6
Эндо
8
Гравенберх
17
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
17
Джонс
20
Мак Аллистер
9
Эллиот
9
Эллиот
20
Мак Аллистер
9
Нуньес
20
Жота
20
Жота
9
Нуньес
15
Коди
5
Околи
5
Околи
15
Коди
8
Уинкс
22
Скипп
22
Скипп
8
Уинкс
10
Мавидиди
14
Рид
14
Рид
10
Мавидиди
23
Эль-Ханнус
40
Буонанотте
40
Буонанотте
23
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
1
Куивин Келлехер
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
17
Хамза Чодури
ЦП
27
Will Alves
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
17
Хамза Чодури
ЦП
27
Will Alves
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
3
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
14
1
Нарушения
17
5
Офсайды
3
2
Количество передач
650
304
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Лестера», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Лестер»

«Ливерпуль» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Ливерпуль
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