26.12.2024, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
11
Эланга
8
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-2-3-2
17
Форстер
25
Спенс
3
Дрэгушин
13
Удогие
6
Бентанкур
29
Сарр
21
Кулушевски
11
Джонсон
7
Сон
14
Грей
19
Соланке
11
Эланга
4
Морато
4
Морато
11
Эланга
8
Андерсон
20
Уорд-Проус
20
Уорд-Проус
8
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
20
Силва
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
19
Соса
19
Соса
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
9
Авонийи
9
Авонийи
9
Вуд
13
Удогие
12
Порро
12
Порро
13
Удогие
3
Дрэгушин
8
Биссума
8
Биссума
3
Дрэгушин
6
Бентанкур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
6
Бентанкур
29
Сарр
10
Мэддисон
10
Мэддисон
29
Сарр
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
24
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
24
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ноттингем Форест - Тоттенхэм
3
1
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
13
Офсайды
4
1
Количество передач
254
606
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Тоттенхэма», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»