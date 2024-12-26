26.12.2024, четверг, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-3-2
1
Ортега
4
Гвардиол
15
Аке
5
Аканджи
82
Льюис
8
Ковачич
47
Фоден
10
Силва
26
Савиньо
11
Доку
9
Холанд
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
16
Миколенко
5
Мангала
5
Гуйе
8
Дукуре
13
Ндиайе
17
Харрисон
9
Калверт-Льюин
15
Аке
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
15
Аке
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
11
Доку
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
11
Доку
23
Коулмен
22
Паттерсон
22
Паттерсон
23
Коулмен
13
Ндиайе
19
Линдстрем
19
Линдстрем
13
Ндиайе
9
Калверт-Льюин
27
Броя
27
Броя
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
80
Спайк Бритс
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
68
Макс Аллейн
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
3
Нико О'Райли
АП
9
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
80
Спайк Бритс
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
68
Макс Аллейн
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
3
Нико О'Райли
АП
9
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
1
4
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
5
10
Офсайды
2
2
Количество передач
638
316
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Эвертона», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»