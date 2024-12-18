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Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кристал Пэласа», 1\4 финала Кубка Лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 22:30 по московскому времени.