18.12.2024, среда, 22:30
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-4-2-1
1
Райя
6
Тирни
4
Кивиор
12
Тимбер
5
Парти
21
Жоржиньо
6
Мерино
11
Нванери
10
Троссард
19
Стерлинг
9
Жезус
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
58
Кпорха
23
Чалоба
6
Гехи
26
Лакруа
3
Митчелл
16
Лерма
19
Хьюз
18
Сарр
10
Эзе
14
Матета
4
Кивиор
3
Габриэль
3
Габриэль
4
Кивиор
5
Парти
17
Салиба
17
Салиба
5
Парти
6
Тирни
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
6
Тирни
11
Нванери
10
Эдегор
10
Эдегор
11
Нванери
19
Стерлинг
7
Сака
7
Сака
19
Стерлинг
58
Кпорха
17
Клайн
17
Клайн
58
Кпорха
3
Митчелл
27
Шлупп
27
Шлупп
3
Митчелл
19
Хьюз
55
Девенни
55
Девенни
19
Хьюз
10
Эзе
15
Камада
15
Камада
10
Эзе
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
35
Томми Сетфорд
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
12
Офсайды
3
1
Количество передач
551
225
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кристал Пэласа», 1\4 финала Кубка Лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»