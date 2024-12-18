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  • «Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

18 декабря 2024, 21:20
Арсенал
18.12.2024, среда, 22:30
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
54' Г. Жезус 73' Г. Жезус 81' Г. Жезус
4' Ж. Матета 85' Э. Нкетиа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Томас Парти
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
(К) ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арсенал
35
Томми Сетфорд
ВР
3
Габриэль
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
15
Даичи Камада
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-4-2-1
1
Райя
6
Тирни
4
Кивиор
12
Тимбер
5
Парти
21
Жоржиньо
6
Мерино
11
Нванери
10
Троссард
19
Стерлинг
9
Жезус
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
58
Кпорха
23
Чалоба
6
Гехи
26
Лакруа
3
Митчелл
16
Лерма
19
Хьюз
18
Сарр
10
Эзе
14
Матета
4
Кивиор
3
Габриэль
3
Габриэль
4
Кивиор
5
Парти
17
Салиба
17
Салиба
5
Парти
6
Тирни
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
6
Тирни
11
Нванери
10
Эдегор
10
Эдегор
11
Нванери
19
Стерлинг
7
Сака
7
Сака
19
Стерлинг
58
Кпорха
17
Клайн
17
Клайн
58
Кпорха
3
Митчелл
27
Шлупп
27
Шлупп
3
Митчелл
19
Хьюз
55
Девенни
55
Девенни
19
Хьюз
10
Эзе
15
Камада
15
Камада
10
Эзе
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
35
Томми Сетфорд
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
12
Офсайды
3
1
Количество передач
551
225
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кристал Пэласа», 1\4 финала Кубка Лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Кристал Пэлас»

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Кристал Пэлас Арсенал
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