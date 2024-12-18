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  • «Эспаньол» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

«Эспаньол» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

18 декабря 2024, 22:20
Эспаньол
18.12.2024, среда, 23:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
44' Х. Пуадо
47' Д. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Жоан Гарсия
ВР
12
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
24
Джастин Смит
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Пепелу
(К) ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Альваро Техеро
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
18
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Наджи Унювар
ЛВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
32
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
3-3-3-1
13
Гарсия
4
Кумбула
6
Кабрера
24
Смит
12
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
7
Пуадо
20
Рока
17
Каррерас
99
Чеддира
3-1-2-2-2
1
Димитриевски
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
5
Барренечеа
18
Пепелу
10
Алмейда
21
Перес
11
Риоха
9
Гомес
16
Лопес
20
Рока
22
Ромеро
22
Ромеро
20
Рока
12
Оливан
18
Агуадо
18
Агуадо
12
Оливан
24
Смит
18
Бауса
18
Бауса
24
Смит
99
Чеддира
7
Кардона
7
Кардона
99
Чеддира
5
Таррега
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
5
Таррега
16
Лопес
24
Кордоба
24
Кордоба
16
Лопес
5
Барренечеа
6
Гильямон
6
Гильямон
5
Барренечеа
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Гуэрра
18
Пепелу
21
Перес
7
Каньос
7
Каньос
21
Перес
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
1
Анхель Фортуньо
ВР
15
Альваро Техеро
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Наджи Унювар
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Мартин Техон
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
15
Альваро Техеро
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Наджи Унювар
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Мартин Техон
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
12
Офсайды
5
2
Количество передач
406
478
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.88
2.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Валенсия», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Валенсия»

«Эспаньол» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Эспаньол
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