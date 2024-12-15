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  • «Саутгемптон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 20:50
Саутгемптон
15.12.2024, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 5
Завершен
Тоттенхэм
1' Д. Мэддисон 12' Х. Сон 14' Д. Кулушевски 25' П. Сарр 45+4' Д. Мэддисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
9
Адам Армстронг
(К) ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Саутгемптон
13
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
7
Натан Вуд
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Кэмерон Арчер
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
74
Maeson King
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-3-1
1
МакКарти
3
Мэннинг
6
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
4
Даунс
22
Сулемана
18
Фернандеш
20
Диблинг
9
Армстронг
3-1-3-3
17
Форстер
25
Спенс
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
21
Кулушевски
15
Бергвалл
7
Сон
14
Грей
19
Соланке
10
Мэддисон
3
Мэннинг
3
Сугавара
3
Сугавара
3
Мэннинг
22
Сулемана
7
Вуд
7
Вуд
22
Сулемана
9
Армстронг
19
Арчер
19
Арчер
9
Армстронг
25
Спенс
24
Доррингтон
24
Доррингтон
25
Спенс
13
Удогие
12
Порро
12
Порро
13
Удогие
7
Сон
11
Джонсон
11
Джонсон
7
Сон
19
Соланке
27
Лэнкшир
27
Лэнкшир
19
Соланке
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
13
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
40
Брэндон Остин
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
74
Maeson King
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
74
Maeson King
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
1
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
15
Офсайды
2
0
Количество передач
426
598
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.68
2.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Тоттенхэма», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон»«Тоттенхэм»

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Саутгемптон
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