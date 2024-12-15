15.12.2024, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
4-2-3-1
1
МакКарти
3
Мэннинг
6
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
4
Даунс
22
Сулемана
18
Фернандеш
20
Диблинг
9
Армстронг
3-1-3-3
17
Форстер
25
Спенс
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
21
Кулушевски
15
Бергвалл
7
Сон
14
Грей
19
Соланке
10
Мэддисон
3
Мэннинг
3
Сугавара
3
Сугавара
3
Мэннинг
22
Сулемана
7
Вуд
7
Вуд
22
Сулемана
9
Армстронг
19
Арчер
19
Арчер
9
Армстронг
25
Спенс
24
Доррингтон
24
Доррингтон
25
Спенс
13
Удогие
12
Порро
12
Порро
13
Удогие
7
Сон
11
Джонсон
11
Джонсон
7
Сон
19
Соланке
27
Лэнкшир
27
Лэнкшир
19
Соланке
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
13
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
40
Брэндон Остин
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
74
Maeson King
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
74
Maeson King
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
1
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
15
Офсайды
2
0
Количество передач
426
598
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.68
2.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Тоттенхэма», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»