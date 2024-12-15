15.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-3-2-1-1
1
4
Матич
77
Кушниренко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
3
Тэйлор
38
8
Бабенко
11
Гуцуляк
90
4-1-3-2
31
Ризнык
26
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
22
Зубков
10
Судаков
22
Кевин
2
Траоре
21
Бондаренко
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
8
Крыськив
6
Гомес
6
Гомес
8
Крыськив
22
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
22
Зубков
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Полесье
Шахтер
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Luifer Hernández
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Полесье - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Шахтер», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»