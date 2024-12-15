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  • «Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 17:50
Полесье
15.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
90+1' Б. Михайличенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
22
Кевин
ЛВ
22
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Полесье
99
Viktor Ulihanets
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Luifer Hernández
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-3-2-1-1
1
4
Матич
77
Кушниренко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
3
Тэйлор
38
8
Бабенко
11
Гуцуляк
90
4-1-3-2
31
Ризнык
26
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
22
Зубков
10
Судаков
22
Кевин
2
Траоре
21
Бондаренко
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
8
Крыськив
6
Гомес
6
Гомес
8
Крыськив
22
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
22
Зубков
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Полесье
Шахтер
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Luifer Hernández
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Полесье - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Шахтер», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер»

«Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Полесье
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