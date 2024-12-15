Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Шахтер», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер»