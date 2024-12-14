Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Карпат», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты»