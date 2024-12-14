14.12.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-2-3-1
30
Маханьков
14
Драмбаев
55
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
23
Илич
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
4-3-3
12
Кемкин
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
11
Мирошниченко
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
10
9
26
11
Вакулко
8
Бизимана
8
Бизимана
11
Вакулко
7
Микитишин
94
Задерака
94
Задерака
7
Микитишин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
3
Адамюк
11
Мирошниченко
8
Чачуа
16
Рябов
16
Рябов
8
Чачуа
10
7
Подлепенец
7
Подлепенец
10
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Яков Кинарейкин
ВР
44
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Artur Shakh
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
44
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Artur Shakh
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Карпат», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»