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  • «Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 15:20
Кривбасс
14.12.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
27' Х. Илич (П) 69' Е. Твердохлеб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
55
Иван Дибанго
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
26
Yan Kostenko
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
10
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
44
Taras Sakiv
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
4-2-3-1
30
Маханьков
14
Драмбаев
55
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
23
Илич
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
4-3-3
12
Кемкин
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
11
Мирошниченко
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
10
9
26
11
Вакулко
8
Бизимана
8
Бизимана
11
Вакулко
7
Микитишин
94
Задерака
94
Задерака
7
Микитишин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
3
Адамюк
11
Мирошниченко
8
Чачуа
16
Рябов
16
Рябов
8
Чачуа
10
7
Подлепенец
7
Подлепенец
10
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Яков Кинарейкин
ВР
44
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Artur Shakh
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
44
Taras Sakiv
ЦЗ
33
Artur Shakh
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Карпат», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты»

«Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Кривбасс
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