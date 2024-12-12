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  • «Юнион СЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Юнион СЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 19:35
Юнион СЖ
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
45+1' Э. Гессан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
14
Ноа Садики
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
25
Анан Халаили
ПВ
7
Мохаммед Фусейни
ПВ
9
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ницца
99
Марцин Булка
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Пабло Росарио
(К) ОП
20
Том Луше
ЦП
20
Иссиага Камара
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
74
Daniel Tshilanda
ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
24
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Морис
14
Садики
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
28
Мачида
24
Ванхутте
22
Нианг
17
Буфал
25
Халаили
7
Фусейни
9
Иванович
2-1-3-2-2
99
Булка
42
Нанджу
15
Бомбито
13
Росарио
20
Луше
20
Камара
14
Будауи
27
Буанани
10
Диоп
29
Гессан
27
Мукоко
17
Буфал
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
17
Буфал
7
Фусейни
13
Родригес
13
Родригес
7
Фусейни
20
Камара
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Камара
10
Диоп
34
Буснина
34
Буснина
10
Диоп
27
Мукоко
24
Лаборд
24
Лаборд
27
Мукоко
Остались в запасе
Юнион СЖ
Ницца
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
74
Daniel Tshilanda
ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
77
Тедди Булхенди
ВР
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
74
Daniel Tshilanda
ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Юнион СЖ - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
6
Офсайды
3
3
Количество передач
401
417
Сейвы
1
8
Точность передач %
68
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
21
4
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
3.78
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Ниццы», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ»«Ницца»

«Юнион СЖ» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ницца Юнион СЖ
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