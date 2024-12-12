12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
4-1-1-3-1
49
Морис
14
Садики
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
28
Мачида
24
Ванхутте
22
Нианг
17
Буфал
25
Халаили
7
Фусейни
9
Иванович
2-1-3-2-2
99
Булка
42
Нанджу
15
Бомбито
13
Росарио
20
Луше
20
Камара
14
Будауи
27
Буанани
10
Диоп
29
Гессан
27
Мукоко
17
Буфал
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
17
Буфал
7
Фусейни
13
Родригес
13
Родригес
7
Фусейни
20
Камара
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Камара
10
Диоп
34
Буснина
34
Буснина
10
Диоп
27
Мукоко
24
Лаборд
24
Лаборд
27
Мукоко
Остались в запасе
Юнион СЖ
Ницца
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
74
Daniel Tshilanda
ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
77
Тедди Булхенди
ВР
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
74
Daniel Tshilanda
ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Юнион СЖ - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
6
Офсайды
3
3
Количество передач
401
417
Сейвы
1
8
Точность передач %
68
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
21
4
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
3.78
0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Ниццы», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»