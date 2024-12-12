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  • «Рома» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Рома» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 19:35
Рома
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
3 : 0
Завершен
Брага
10' Л. Пеллегрини 47' С. Абдулхамид 90+1' М. Эрмосо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Брага
1
Матеус
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Амин Эль Уаззани
ЦП
11
Исмаэль Гарби
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рома
89
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
53
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
11
Жоау Маркеш
АП
1
Роберто Фернандес
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
59
Залевски
12
Абдулхамид
61
Писилли
6
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
21
Дибала
3-1-2-3-1
1
Матеус
15
Оливейра
3
Бамбу
13
Феррейра
29
Горби
8
Моутинью
9
Эль Уаззани
78
Фернандеш
11
Гарби
21
Орта
77
Мартинес
15
Хуммельс
22
Эрмосо
22
Эрмосо
15
Хуммельс
61
Писилли
28
Ле Фе
28
Ле Фе
61
Писилли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
7
Пеллегрини
22
Салемакерс
22
Салемакерс
7
Пеллегрини
21
Дибала
9
Довбик
9
Довбик
21
Дибала
3
Бамбу
3
Марин
3
Марин
3
Бамбу
21
Орта
6
Орта
6
Орта
21
Орта
8
Моутинью
10
Саласар
10
Саласар
8
Моутинью
9
Эль Уаззани
1
Фернандес
1
Фернандес
9
Эль Уаззани
Остались в запасе
Рома
Брага
89
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
53
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
11
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
53
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
11
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Рома - Брага
1
1
3
Всего ударов по воротам
33
8
Удары в створ
17
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
5
Нарушения
9
11
Офсайды
4
1
Количество передач
461
405
Сейвы
0
12
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
22
5
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
3.37
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Браги», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Брага»

«Рома» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Брага Рома
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