09.12.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
4-2-2-2
13
Турати
77
Кирьякопулос
30
Мари
44
Карбони
4
Иццо
38
Бондо
22
Бьянко
27
Мальдини
13
Перейра
9
Джурич
24
Капрари
4-1-3-1-1
90
Сава
19
Эхизибуе
15
Бийол
17
Джаннетти
33
Земура
16
Карлстрем
4
Ловрич
6
Саррага
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
44
Карбони
19
Биринделли
19
Биринделли
44
Карбони
22
Бьянко
8
Сенси
8
Сенси
22
Бьянко
24
Капрари
11
Форсон
11
Форсон
24
Капрари
13
Перейра
47
Мота
47
Мота
13
Перейра
27
Мальдини
9
Марич
9
Марич
27
Мальдини
32
Эккеленкамп
25
Абанква
25
Абанква
32
Эккеленкамп
6
Саррага
31
Кристенсен
31
Кристенсен
6
Саррага
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
10
Товен
49
49
10
Товен
Остались в запасе
Монца
Удинезе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
18
Руй Модешту
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Остались в запасе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
18
Руй Модешту
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Монца - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
28
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
16
Офсайды
2
1
Количество передач
534
281
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
20
10
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Удинезе», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»