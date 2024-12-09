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  • «Монца» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2024

«Монца» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2024

9 декабря 2024, 21:35
Монца
09.12.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
47' Г. Кирьякопулос
6' Л. Лукка 70' Я. Бийол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
13
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
30
Пабло Мари
(К) ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
9
Мирко Марич
ЦФ
Удинезе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
25
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
18
Руй Модешту
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
4-2-2-2
13
Турати
77
Кирьякопулос
30
Мари
44
Карбони
4
Иццо
38
Бондо
22
Бьянко
27
Мальдини
13
Перейра
9
Джурич
24
Капрари
4-1-3-1-1
90
Сава
19
Эхизибуе
15
Бийол
17
Джаннетти
33
Земура
16
Карлстрем
4
Ловрич
6
Саррага
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
44
Карбони
19
Биринделли
19
Биринделли
44
Карбони
22
Бьянко
8
Сенси
8
Сенси
22
Бьянко
24
Капрари
11
Форсон
11
Форсон
24
Капрари
13
Перейра
47
Мота
47
Мота
13
Перейра
27
Мальдини
9
Марич
9
Марич
27
Мальдини
32
Эккеленкамп
25
Абанква
25
Абанква
32
Эккеленкамп
6
Саррага
31
Кристенсен
31
Кристенсен
6
Саррага
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
10
Товен
49
49
10
Товен
Остались в запасе
Монца
Удинезе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
18
Руй Модешту
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Остались в запасе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
18
Руй Модешту
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Монца - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
28
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
16
Офсайды
2
1
Количество передач
534
281
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
20
10
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Удинезе», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Удинезе»

«Монца» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Монца
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