09.12.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-3-2-2
13
Сорья
21
Иглесиас
2
Джене
3
Альдрете
16
Рико
12
Уче
12
Ньом
8
Арамбарри
5
Милья
20
Родригес
77
да Коста
3-3-1-2-1
13
Гарсия
5
Гомес
6
Кабрера
24
Смит
23
Эль-Хилали
33
Крал
12
Оливан
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
7
Кардона
20
Родригес
91
Йылдырым
91
Йылдырым
20
Родригес
23
Эль-Хилали
15
Техеро
15
Техеро
23
Эль-Хилали
17
Каррерас
20
Рока
20
Рока
17
Каррерас
7
Кардона
9
Велис
9
Велис
7
Кардона
24
Смит
99
Чеддира
99
Чеддира
24
Смит
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
7
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
7
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
3
6
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
1
Количество передач
315
437
Сейвы
1
5
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Эспаньола», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»