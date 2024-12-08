08.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-2-1-2-1
77
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
91
Михайленко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
11
Ванат
3-4-2-1
1
Ермаков
4
Кравченко
26
Кампуш
24
Мартынюк
15
Мишнев
5
Калюжный
31
Шабанов
21
Беляев
33
Альвина
6
Ковалец
9
Филиппов
22
Кабаев
44
Дубинчак
44
Дубинчак
22
Кабаев
32
Михавко
15
Дячук
15
Дячук
32
Михавко
9
Волошин
20
Караваев
20
Караваев
9
Волошин
11
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
11
Ванат
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
15
Мишнев
20
Ващенко
20
Ващенко
15
Мишнев
21
Беляев
59
Козак
59
Козак
21
Беляев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Денис Костышин
АП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Денис Костышин
АП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Динамо К - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Александрии», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»