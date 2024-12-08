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  • «Динамо» К – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Динамо» К – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 17:50
Динамо К
08.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Александрия
36' Д. Попов 42' В. Ванат 55' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
77
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
33
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
20
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-2-1-2-1
77
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
91
Михайленко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
11
Ванат
3-4-2-1
1
Ермаков
4
Кравченко
26
Кампуш
24
Мартынюк
15
Мишнев
5
Калюжный
31
Шабанов
21
Беляев
33
Альвина
6
Ковалец
9
Филиппов
22
Кабаев
44
Дубинчак
44
Дубинчак
22
Кабаев
32
Михавко
15
Дячук
15
Дячук
32
Михавко
9
Волошин
20
Караваев
20
Караваев
9
Волошин
11
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
11
Ванат
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
15
Мишнев
20
Ващенко
20
Ващенко
15
Мишнев
21
Беляев
59
Козак
59
Козак
21
Беляев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Денис Костышин
АП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Денис Костышин
АП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Динамо К - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Александрии», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Александрия»

«Динамо» К – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Динамо К
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