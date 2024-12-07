07.12.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
2-1-3-2-2
99
Булка
15
Бомбито
42
Нанджу
13
Росарио
20
Луше
22
Н'Домбеле
14
Будауи
10
Диоп
27
Буанани
24
Лаборд
29
Гессан
3-3-3-1
16
Десма
4
Льорис
32
Пембеле
21
Салмье
6
Юте-Кинкуэ
94
Туре
21
Опери
28
Таргаллин
14
Ндиайе
8
Кехта
9
Нгура
22
Н'Домбеле
20
Камара
20
Камара
22
Н'Домбеле
27
Буанани
13
Бога
13
Бога
27
Буанани
24
Лаборд
27
Мукоко
27
Мукоко
24
Лаборд
28
Таргаллин
18
Зуауи
18
Зуауи
28
Таргаллин
8
Кехта
24
Айю
24
Айю
8
Кехта
14
Ндиайе
21
Грандсир
21
Грандсир
14
Ндиайе
9
Нгура
46
Хаусни
46
Хаусни
9
Нгура
Остались в запасе
Ницца
Гавр
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
41
Everton Pereira
ЦП
10
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
41
Everton Pereira
ЦП
10
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Ницца - Гавр
3
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
404
381
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2
1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Гавра», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»