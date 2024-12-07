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  • «Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 19:50
Ницца
07.12.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Гавр
55' Г. Лаборд (П) 75' Б. Буанани
90+2' Г. Льорис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
99
Марцин Булка
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
13
Пабло Росарио
(К) ОП
20
Том Луше
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
24
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
94
Абдулайе Туре
(К) ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
9
Стив Нгура
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
41
Everton Pereira
ЦП
20
Иссиага Камара
ЦП
10
Рарес Илие
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
21
Самуэль Грандсир
ПВ
46
Ильес Хаусни
ЦФ
2-1-3-2-2
99
Булка
15
Бомбито
42
Нанджу
13
Росарио
20
Луше
22
Н'Домбеле
14
Будауи
10
Диоп
27
Буанани
24
Лаборд
29
Гессан
3-3-3-1
16
Десма
4
Льорис
32
Пембеле
21
Салмье
6
Юте-Кинкуэ
94
Туре
21
Опери
28
Таргаллин
14
Ндиайе
8
Кехта
9
Нгура
22
Н'Домбеле
20
Камара
20
Камара
22
Н'Домбеле
27
Буанани
13
Бога
13
Бога
27
Буанани
24
Лаборд
27
Мукоко
27
Мукоко
24
Лаборд
28
Таргаллин
18
Зуауи
18
Зуауи
28
Таргаллин
8
Кехта
24
Айю
24
Айю
8
Кехта
14
Ндиайе
21
Грандсир
21
Грандсир
14
Ндиайе
9
Нгура
46
Хаусни
46
Хаусни
9
Нгура
Остались в запасе
Ницца
Гавр
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
41
Everton Pereira
ЦП
10
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
41
Everton Pereira
ЦП
10
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Ницца - Гавр
3
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
404
381
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Гавра», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Гавр»

«Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Ницца
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