Личка сказал, в каком году российские клубы вернут в еврокубки

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка допустил, что российские команды вернутся в еврокубки в 2026 году.

– «Динамо» находится на 4-м месте, которое должно гарантировать участие в еврокубках в случае возвращения России, о чем сейчас активно говорят. Насколько вам хотелось бы выступать не только на внутренних, но и на международных турнирах?

– Каждый тренер и футболист хочет играть в еврокубках, это дает престиж, опыт. Там можно показать себя. Честно скажу, не думаю об этом. Я бы хотел, чтобы мы закончили в топ‑3. Если будет шанс, нужно биться за то, чтобы обогнать соперников и стать чемпионом, как мы делали это в прошлом сезоне.

– Вы верите, что российские клубы вернутся в еврокубки со следующего сезона?

– Честно скажу, сомневаюсь. Думаю, в 2025 году возвращение на международную арену – тяжело, но в 2026 было бы хорошо вернуться туда.