Личка сказал, в каком году российские клубы вернут в еврокубки

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка допустил, что российские команды вернутся в еврокубки в 2026 году.
– «Динамо» находится на 4-м месте, которое должно гарантировать участие в еврокубках в случае возвращения России, о чем сейчас активно говорят. Насколько вам хотелось бы выступать не только на внутренних, но и на международных турнирах?
– Каждый тренер и футболист хочет играть в еврокубках, это дает престиж, опыт. Там можно показать себя. Честно скажу, не думаю об этом. Я бы хотел, чтобы мы закончили в топ‑3. Если будет шанс, нужно биться за то, чтобы обогнать соперников и стать чемпионом, как мы делали это в прошлом сезоне.
– Вы верите, что российские клубы вернутся в еврокубки со следующего сезона?
– Честно скажу, сомневаюсь. Думаю, в 2025 году возвращение на международную арену – тяжело, но в 2026 было бы хорошо вернуться туда.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
- Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
- 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.