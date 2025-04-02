Личка оценил вариант с приглашением Дзюбы в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба мог бы пригодиться бело-голубым.

– Дзюба сказал, что не будет заканчивать карьеру в этом сезоне, еще год поиграет. Хотите видеть Артема в «Динамо»?

– Несмотря на возраст, Дзюба отлично справляется со своей задачей на поле. Понятно, что от него нельзя требовать игры в прессинг, но он очень хорошо держит мяч, играет спиной.

Когда Артем получает мяч в штрафной соперника, он очень опасен. Лично я, наверное, не всегда использовал бы Дзюбу с начала матча, но выпускал бы его для того, чтобы он помог в тех ситуациях, когда нужен высокий нападающий, который будет бороться за мяч. Например, если есть два быстрых фланга и Дзюба – это хороший вариант.

Для вариативности в атаке Артем был бы полезен «Динамо». Нападающий такого типа никогда не помешает – например, в «Химках» есть Заболотный, который делает хорошую работу для команды.

Что касается того, хочу ли я видеть Дзюбу в «Динамо» – прямо сейчас я не думаю об этом, это пока далеко. Мы должны думать только о сегодняшнем и завтрашнем дне. Ближе к лету посмотрим – нужно собрать мнение спортивного директора, руководства клуба и уже потом принимать решение.