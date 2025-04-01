Фанат «ПСЖ» из Москвы выкинул в окно кота из-за не состоявшегося чемпионства

Московский художник Иван Namer расстроился, что «ПСЖ» не отпраздновал чемпионство в минувшие выходные. На эмоциях блогер выкинул в окно кота.

«Иван Namer – московский художник, участник коллектива a.d.e.d. Вечером 29 марта Иван выложил в телеграм-канал видео, на котором он выкидывает своего кота с третьего этажа. Как позже сказал парень, он слишком расстроился, что его любимая команда «ПСЖ» не стала чемпионом Франции, а кот в очередной раз сломал лоток, поэтому он выкинул его «в сердцах».

Блогер сходил за котом на улицу, снял видео, где попросил не поднимать шума, но очевидцев было уже не остановить. Сначала они вызвали полицию, а потом одна девушка предложила забрать кота у Вани, чтобы больше таких случаев не было. Парень согласился и отдал животное. Котика сразу отвезли к ветеринарам, а блогера теперь проверит прокуратура», – написал источник.