Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о хейте.

«На днях почитала комментарии в соцсетях о нашей с Матвеем росписи. Весь негатив, всю блевотину написали мужики.

Ещe часть придумали, прошлись по внешности, интеллекту, сделали ставку на наш брак и конечно же не оставили в стороне версию, что я вышла замуж по залeту.

Часть этих аккаунтов конечно же без фото, поэтому я буквально лишена возможности оценить красоту и величие этих людей.

Лишь единицы просто написали пару хороших слов и не стали оставлять негативный след. Меня это не ранит, как два года назад, поэтому сейчас я об этом говорю открыто. Уже давно понятно, что интернет-герои никак не влияют на нашу жизнь. Люди будут говорить, осуждать, оценивать и давать непрошенные советы. Вопрос исключительно в восприятии.

Иногда думаю о том, что нужно оставить блог и ничего не транслировать, чтобы спокойно жить и не видеть никаких новостей в интернете, связанных с нашей личной жизнью, потому что СМИ сейчас ещe более активно следят (к моему сожалению). Но потом вспоминаю, что именно я так долго и настойчиво топила за то, чтобы Матвей завeл свой канал, рассказывал людям о жизни, транслировал мысли и делился всем этим с тем, кому искренне интересно наблюдать за воспитанником Краснодарской академии в Париже.

Тогда какой смысл закрывать свою лавочку соцсетей? Что тогда люди будут обсуждать?

Не будем лишать никого удовольствия и продолжим рассказывать о наших буднях», – написала Кондратюк.