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Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес

Сегодня, 17:20
2

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о хейте.

«На днях почитала комментарии в соцсетях о нашей с Матвеем росписи. Весь негатив, всю блевотину написали мужики.

Ещe часть придумали, прошлись по внешности, интеллекту, сделали ставку на наш брак и конечно же не оставили в стороне версию, что я вышла замуж по залeту.

Часть этих аккаунтов конечно же без фото, поэтому я буквально лишена возможности оценить красоту и величие этих людей.

Лишь единицы просто написали пару хороших слов и не стали оставлять негативный след. Меня это не ранит, как два года назад, поэтому сейчас я об этом говорю открыто. Уже давно понятно, что интернет-герои никак не влияют на нашу жизнь. Люди будут говорить, осуждать, оценивать и давать непрошенные советы. Вопрос исключительно в восприятии.

Иногда думаю о том, что нужно оставить блог и ничего не транслировать, чтобы спокойно жить и не видеть никаких новостей в интернете, связанных с нашей личной жизнью, потому что СМИ сейчас ещe более активно следят (к моему сожалению). Но потом вспоминаю, что именно я так долго и настойчиво топила за то, чтобы Матвей завeл свой канал, рассказывал людям о жизни, транслировал мысли и делился всем этим с тем, кому искренне интересно наблюдать за воспитанником Краснодарской академии в Париже.

Тогда какой смысл закрывать свою лавочку соцсетей? Что тогда люди будут обсуждать?

Не будем лишать никого удовольствия и продолжим рассказывать о наших буднях», – написала Кондратюк.

  • Сообщалось, что они расписались в консульстве РФ в Париже.
  • Это произошло несколько недель назад. Свадьба прошла в узком кругу.
  • Для Сафонова это 2-й брак. От первого у него есть дочь Майя 2021 года рождения.

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (2)
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FWSPM
1742827784
брачный контракт подписали? или как обычно? с нетерпением ждем продолжения!
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...короче
1742828518
...беги, Мотя, беги! Хотя, хер ли, поздно уже, прибёг!(...
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