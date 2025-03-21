«Я не беременна и не делала приворот»: Кондратюк подтвердила, что вышла замуж за Сафонова

Марина Кондратюк объявила о заключении брака с Матвеем Сафоновым.
- Сообщалось, что они расписались в консульстве РФ в Париже.
- Это произошло несколько недель назад. Свадьба прошла в узком кругу.
- Для Сафонова это второй брак. От первого у него есть дочь Майя 2021 года рождения.
Да, мы женаты
Да, по обоюдному согласию
Нет, я не делала приворот
Нет, я не беременна», – написала Кондратюк в своем телеграм-канале, прикрепив фото совместного танца с Сафоновым.
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк