«Я не беременна и не делала приворот»: Кондратюк подтвердила, что вышла замуж за Сафонова

Марина Кондратюк объявила о заключении брака с Матвеем Сафоновым.

Сообщалось, что они расписались в консульстве РФ в Париже.

Это произошло несколько недель назад. Свадьба прошла в узком кругу.

Для Сафонова это второй брак. От первого у него есть дочь Майя 2021 года рождения.

Да, мы женаты

Да, по обоюдному согласию

Нет, я не делала приворот

Нет, я не беременна», – написала Кондратюк в своем телеграм-канале, прикрепив фото совместного танца с Сафоновым.