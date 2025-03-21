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  • «Я не беременна и не делала приворот»: Кондратюк подтвердила, что вышла замуж за Сафонова

«Я не беременна и не делала приворот»: Кондратюк подтвердила, что вышла замуж за Сафонова

Сегодня, 16:00
2

Марина Кондратюк объявила о заключении брака с Матвеем Сафоновым.

  • Сообщалось, что они расписались в консульстве РФ в Париже.
  • Это произошло несколько недель назад. Свадьба прошла в узком кругу.
  • Для Сафонова это второй брак. От первого у него есть дочь Майя 2021 года рождения.

Да, мы женаты

Да, по обоюдному согласию

Нет, я не делала приворот

Нет, я не беременна», – написала Кондратюк в своем телеграм-канале, прикрепив фото совместного танца с Сафоновым.

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (2)
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...короче
1742563255
...умотала Мотю Кондратючка...
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