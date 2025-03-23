Отец Кузяева сказал, почему его сын не играет за «Гавр» почти три месяца

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, почему его сын не играет за французскую команду в последнее время.
«В игре с «Марселем» сын получил серьëзную травму, после которой до сих пор полностью не восстановился. А что касается игрового времени, это вопрос к главному тренеру.
Далер полностью адаптировался к Лиге 1, овладел французским языком и постоянно продолжает работать, несмотря на все трудности, которые выпали на него в этом сезоне», – сказал Адьям Кузяев.
- Контракт Кузяева с «Гавром» истекает 30 июня.
- Он проводит в клубе второй сезон.
- Статистика российского хавбека: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
Источник: «Чемпионат»