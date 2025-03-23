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  • Отец Кузяева сказал, почему его сын не играет за «Гавр» почти три месяца

Отец Кузяева сказал, почему его сын не играет за «Гавр» почти три месяца

Вчера, 21:32
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, почему его сын не играет за французскую команду в последнее время.

«В игре с «Марселем» сын получил серьëзную травму, после которой до сих пор полностью не восстановился. А что касается игрового времени, это вопрос к главному тренеру.

Далер полностью адаптировался к Лиге 1, овладел французским языком и постоянно продолжает работать, несмотря на все трудности, которые выпали на него в этом сезоне», – сказал Адьям Кузяев.

  • Контракт Кузяева с «Гавром» истекает 30 июня.
  • Он проводит в клубе второй сезон.
  • Статистика российского хавбека: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер
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Пора рвать к арабам.
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