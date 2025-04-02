Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле

Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле

Вчера, 12:15
2

Президент РФС Александр Дюков сказал, где сборная России может проводить домашние матчи официальных турниров.

– Если позиция РФС такова, что мы должны играть официальные матчи в России в случае возвращения, то и разговоров с коллегами из, например, Сербии о возможности играть официальные матчи там, на нейтральных полях, не было?

– Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат.

  • Клубы и сборные России отстранен от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Сборные и клубы Беларуси с тех пор проводят все официальные домашние игры на нейтральных полях.

Еще по теме:
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении 8
Кафанов проанализировал игру Сафонова в полуфинале Кубка Франции 3
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России 1
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Дюков Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1743590760
Для чего эти разговоры....
Ответить
FFR
1743591048
Как говорится: говорим, греемся...
Ответить
Главные новости
Флик прокомментировал выход «Барселоны» в финал Кубка Испании
01:26
Радимов объяснил, почему «Спартак» потерял очки в Грозном
01:20
ФотоМоуринью схватил тренера «Галатасарая» за нос после вылета из Кубка Турции
00:49
ФотоПевица Седокова отреагировала на слухи о романе с Тимощуком
00:41
1
Кубок Испании. «Барселона» выиграла у «Атлетико» (1:0) и отправилась в финал к «Реалу»
00:28
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» (1:0) в дерби и оторвался на 12 очков в чемпионской гонке
Вчера, 23:59
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0), «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» (3:0)
Вчера, 23:47
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
Вчера, 22:53
8
Шалимов рассказал, как будет спасать «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 21:59
5
Два клуба отказались от подписания Погба
Вчера, 21:50
1
Все новости
Все новости
Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле
Вчера, 12:15
2
Россия может провести два товарищеских матча в Южной Америке
Вчера, 11:04
Ткаченко сказал, «прогнули» ли Карпина с вызовом Дзюбы в сборную
Вчера, 07:55
2
Карпин – о вызове Дзюбы в сборную: «Называйте меня Дедом Морозом, это лучше, чем скуф»
1 апреля
Дюков не исключил проведение матчей сборной России на нейтральных полях
1 апреля
1
Карпин оценил шансы России на допуск к ЧМ-2026
1 апреля
7
Карпин объяснил, почему остается тренировать сборную России
1 апреля
10
Карпин высказался о матче с Ираном в октябре
27 марта
Колосков оценил вероятность нового вызова Дзюбы в сборную России
27 марта
1
Дюков обсудит допуск сборных России в кулуарах конгресса УЕФА
27 марта
2
Писарев разъяснил принципы вызова Дзюбы в сборную России
27 марта
4
Комличенко похвалил Глушенкова после игры с Замбией
27 марта
Семин оценил выбор соперника для сборной России на октябрь
27 марта
4
В «Зените» оценили хет-трик Глушенкова за сборную России
26 марта
3
Стало известно, где сыграют Россия и Иран в октябре
26 марта
РФС ведет переговоры о товарищеском матче России с 12-й сборной мира
26 марта
7
Назван соперник сборной России в октябре
26 марта
2
Стало известно, как игроки сборной России отметили хет-трик Глушенкова
26 марта
1
Радимов рассказал о своем вкладе в двух игроков сборной России
26 марта
5
Хавбек сборной России назвал главного шутника команды после отъезда Дзюбы
26 марта
2
Корнеев похвалил сборную России
26 марта
4
Кафанов сказал, кто является первым номером сборной России
26 марта
2
Глушенков прокомментировал свой жест после третьего гола в ворота Замбии
26 марта
7
Тренер Замбии объяснил разгромное поражение от сборной России
26 марта
2
Черчесов прокомментировал хет-трик Глушенкова в ворота Замбии
26 марта
2
ВидеоРэпер Macan просил у РФС трусы, носки, кальян и 15-летний виски – ему дали только флаг России
25 марта
4
Карпин высказался о хет-трике Глушенкова в ворота Замбии
25 марта
2
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Замбией
25 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 