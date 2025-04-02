Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле

Президент РФС Александр Дюков сказал, где сборная России может проводить домашние матчи официальных турниров.

– Если позиция РФС такова, что мы должны играть официальные матчи в России в случае возвращения, то и разговоров с коллегами из, например, Сербии о возможности играть официальные матчи там, на нейтральных полях, не было?

– Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат.