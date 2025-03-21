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  • Отец Кузяева прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом Далера в «Гавре»

Отец Кузяева прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом Далера в «Гавре»

Сегодня, 19:19

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, как обстоят дела с будущим игрока во французском клубе.

– «Гавр» предлагал Далеру новый контракт?

– Он сейчас восстанавливается после травмы, пока никакие переговоры не ведем.

– У Далера все еще есть желание выступать за сборную России?

– Для любого уважающего себя футболиста, в том числе для Далера, сыграть за сборную – большая честь!

  • Контракт Кузяева истекает 30 июня.
  • Он проводит в «Гавре» второй сезон.
  • Статистика российского хавбека: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер
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