Отец Кузяева прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом Далера в «Гавре»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, как обстоят дела с будущим игрока во французском клубе.

– «Гавр» предлагал Далеру новый контракт?

– Он сейчас восстанавливается после травмы, пока никакие переговоры не ведем.

– У Далера все еще есть желание выступать за сборную России?

– Для любого уважающего себя футболиста, в том числе для Далера, сыграть за сборную – большая честь!