Отец Кузяева прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом Далера в «Гавре»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, как обстоят дела с будущим игрока во французском клубе.
– «Гавр» предлагал Далеру новый контракт?
– Он сейчас восстанавливается после травмы, пока никакие переговоры не ведем.
– У Далера все еще есть желание выступать за сборную России?
– Для любого уважающего себя футболиста, в том числе для Далера, сыграть за сборную – большая честь!
- Контракт Кузяева истекает 30 июня.
- Он проводит в «Гавре» второй сезон.
- Статистика российского хавбека: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
Источник: Sport24