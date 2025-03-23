Кафанов ответил, кто ошибается в «ПСЖ» чаще – Доннарумма или Сафонов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил положение Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Предварительно договаривались, чтобы Сафонов сыграл в июне за сборную.
В «ПСЖ» он стал достойным конкурентом Джанлуиджи Доннаруммы, когда дают шанс – Матвей во всех играл сделал все, чтобы стать первым номером. В «ПСЖ» два первых номера. 11 игр, одна ошибка, у Доннаруммы их больше», – сказал Кафанов.
- Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета.
- Его не вызвали на мартовский сбор.
- Сафонов не имеет возможности приехать в Россию из-за задолженности по алиментам.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова