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  • Кафанов ответил, кто ошибается в «ПСЖ» чаще – Доннарумма или Сафонов

Кафанов ответил, кто ошибается в «ПСЖ» чаще – Доннарумма или Сафонов

Сегодня, 12:49
1

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил положение Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Предварительно договаривались, чтобы Сафонов сыграл в июне за сборную.

В «ПСЖ» он стал достойным конкурентом Джанлуиджи Доннаруммы, когда дают шанс – Матвей во всех играл сделал все, чтобы стать первым номером. В «ПСЖ» два первых номера. 11 игр, одна ошибка, у Доннаруммы их больше», – сказал Кафанов.

  • Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета.
  • Его не вызвали на мартовский сбор.
  • Сафонов не имеет возможности приехать в Россию из-за задолженности по алиментам.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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Комментарии (1)
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1742723695
...и игр,и игрового времени,и ошибок больше.К тому же,Кафанов тренировал Мэтью,а Доннарумму-НЕТ!!!НЕ повезло пацану...
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