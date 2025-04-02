Романцев назвал сильнейшего форварда России: «Сомнений не вызывает»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на вызов Артема Дзюбу в сборную России. Он считает форварда «Акрона» лучшим нападающим страны.

– Для вас стало неожиданностью приглашение в сборную Дзюбы? Ведь Карпин говорил, что игроков старше 30 в ней не будет.

– А почему это могло стать для меня неожиданностью? Да, Карпин говорил, что ставка – на молодежь. Но существуют ведь исключения из правил. Чем Валерий Георгиевич и воспользовался, исходя из того, что в сборной должны играть лучшие! А то, что сейчас на своей позиции Дзюба – сильнейший, сомнений не вызывает. Это и стало главным в принятии решения, на которое тренер всегда имеет право. Потому не понял, зачем на пресс-конференции перед Гренадой пытали Карпина с Дзюбой провокационными вопросами, кто их «нагнул» и заставил «переобуться». На что огорченно услышали от Артема, что для него «это огромная честь», а от Карпина – что «Артем заслужил, а мне захотелось». Таким образом, тренер и бомбардир сорвали важное мероприятие, так и не раскрыв страшную тайну, кто их «гнул» и «заставлял переобуваться».

Карпин не скрывает, что строит команду завтрашнего дня. И понимает, что умение Дзюбы объединить коллектив не только на поле, но и за его пределами в этом поможет. Кстати, исходя из этого включил футболиста в состав на чемпионате мира-2018 и Станислав Черчесов. В результате команда приобрела нового лидера. Кстати, об этих качествах форварда говорил недавно и тренер «Акрона» Тедеев, особенно отметив то, как тот отдается игре, буквально сгорая в ней. Да, частенько приходится слышать о его не очень простом характере. А у кого из талантливых людей он другой? Его возвращение в сборную лишний раз подтверждает, что Дзюба умеет добиваться своего.