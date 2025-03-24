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  • Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину

Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину

Сегодня, 17:55
1

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, попросил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова решить свои личные проблемы.

  • Сафонов не может приехать в Россию из-за долга по алиментам.
  • На прошлой неделе стало известной о новой женитьбе игрока.
  • По словам Кафанова, Сафонов остается 1-м номером сборной.

«Мы ему сказали: «Нас твоя семейная проблема не волнует. Если ты знаешь, что сборная тебя вызывает, ты должен приехать. Решай все проблемы со своей семьeй». Вообще, мы эту тему уже не обсуждаем», – сказал Кафанов.

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Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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Комментарии (1)
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кайрос
1742829815
Сафонов не может приехать в Россию из-за долга по алиментам.==== пи.Zдец всем расчетам.Гы гы
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