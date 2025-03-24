Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, попросил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова решить свои личные проблемы.

Сафонов не может приехать в Россию из-за долга по алиментам.

На прошлой неделе стало известной о новой женитьбе игрока.

По словам Кафанова, Сафонов остается 1-м номером сборной.

«Мы ему сказали: «Нас твоя семейная проблема не волнует. Если ты знаешь, что сборная тебя вызывает, ты должен приехать. Решай все проблемы со своей семьeй». Вообще, мы эту тему уже не обсуждаем», – сказал Кафанов.