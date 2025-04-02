Дзюба высказался о продлении контракта с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, когда может начать обсуждение варианта с продлением контракта с тольяттинским клубом.

– Про новый контракт пока ничего нового?

– Думаю, всe же надо дождаться лета. Главное, чтобы «Акрон» выполнил задачу, остался здесь [в РПЛ], а дальше уже можно обсуждать.