Дзюба высказался о продлении контракта с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, когда может начать обсуждение варианта с продлением контракта с тольяттинским клубом.
– Про новый контракт пока ничего нового?
– Думаю, всe же надо дождаться лета. Главное, чтобы «Акрон» выполнил задачу, остался здесь [в РПЛ], а дальше уже можно обсуждать.
- 36-летний Дзюба провел 16 матчей за «Акрон» в этом сезоне, забил 6 голов.
- Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
- «Акрон» занимает 9-е место в РПЛ с 25 очками после 22 туров. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 6 баллов.
Источник: «Матч ТВ»