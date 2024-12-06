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    • Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Гавр», Лига 1, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Гавр», Лига 1, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» примет «Гавр» в рамках 14-го тура Лиги 1. Хозяева будут стремиться вернуться к победам после ряда неудач, а гости попытаются набрать очки, чтобы выйти из зоны риска.

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 6-е место в турнирной таблице с 20 очками после 13 туров. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя уверенные победы с крупными поражениями. Лучший бомбардир, Эванн Гессан, с 6 голами продолжает вести команду в атаке. В последних 5 играх «Ницца» забила 8 голов, но пропустила целых 13, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. Несмотря на это, дома команда сохраняет высокую результативность, забивая в среднем 1.60 гола за матч.

    Последние матчи «Ниццы»:

    • Лион 4:1 Ницца
    • Ницца 1:4 Рейнджерс
    • Ницца 2:1 Страсбур
    • Ницца 2:2 Лилль
    • Ницца 2:2 Твенте

    «Гавр»

    «Гавр» занимает 16-е место с 12 очками после 13 туров. Команда испытывает трудности как в атаке, так и в защите, что отражается на ее результатах. За последние 5 матчей «Гавр» забил 3 гола и пропустил 5. Лучший бомбардир команды, Абдулайе Туре, с 3 голами в активе, старается поддерживать атакующий потенциал, но этого недостаточно для стабильных результатов. «Гавр» нередко играет осторожно на выезде, что позволяет ограничивать количество пропущенных мячей.

    Последние матчи «Гавра»:

    • Гавр 0:1 Анжер
    • Нант 0:2 Гавр
    • Гавр 0:3 Реймс
    • Гавр 1:0 Монпелье
    • Ренн 1:0 Гавр

    Статистика

    «Ницца»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
    • Серия поражений: 2 матча подряд

    «Гавр»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия поражений: 2 матча подряд

    Личные встречи

    В последних встречах между командами «Ницца» одержала победу в двух из трех последних игр. Однако статистика в пользу «Гавра», который не проигрывает «Ницце» в 11 из 12 последних матчей. Это делает предстоящую встречу непредсказуемой, хотя «Ницца» выглядит фаворитом благодаря домашнему фактору.

    Последние личные встречи:

    • Ницца 1:0 Гавр
    • Гавр 3:1 Ницца
    • Ницца 0:0 Гавр

    Прогноз на матч

    «Ницца» демонстрирует высокую результативность в домашних матчах, несмотря на свои проблемы в обороне. «Гавр» же играет осторожно и будет стараться сдерживать атаки соперника. Ожидается победа «Ниццы», но гости могут забить хотя бы один гол, используя ошибки в обороне хозяев.

    Рекомендация:

    • Победа «Ниццы» с точным счетом 2:1 – коэффициент 7.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Оба забьют (Да) – коэффициент 1.90

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    «Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 13:55
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