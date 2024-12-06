7 декабря на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» примет «Гавр» в рамках 14-го тура Лиги 1. Хозяева будут стремиться вернуться к победам после ряда неудач, а гости попытаются набрать очки, чтобы выйти из зоны риска.
«Ницца»
«Ницца» занимает 6-е место в турнирной таблице с 20 очками после 13 туров. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя уверенные победы с крупными поражениями. Лучший бомбардир, Эванн Гессан, с 6 голами продолжает вести команду в атаке. В последних 5 играх «Ницца» забила 8 голов, но пропустила целых 13, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. Несмотря на это, дома команда сохраняет высокую результативность, забивая в среднем 1.60 гола за матч.
Последние матчи «Ниццы»:
- Лион 4:1 Ницца
- Ницца 1:4 Рейнджерс
- Ницца 2:1 Страсбур
- Ницца 2:2 Лилль
- Ницца 2:2 Твенте
«Гавр»
«Гавр» занимает 16-е место с 12 очками после 13 туров. Команда испытывает трудности как в атаке, так и в защите, что отражается на ее результатах. За последние 5 матчей «Гавр» забил 3 гола и пропустил 5. Лучший бомбардир команды, Абдулайе Туре, с 3 голами в активе, старается поддерживать атакующий потенциал, но этого недостаточно для стабильных результатов. «Гавр» нередко играет осторожно на выезде, что позволяет ограничивать количество пропущенных мячей.
Последние матчи «Гавра»:
- Гавр 0:1 Анжер
- Нант 0:2 Гавр
- Гавр 0:3 Реймс
- Гавр 1:0 Монпелье
- Ренн 1:0 Гавр
Статистика
«Ницца»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
- Серия поражений: 2 матча подряд
«Гавр»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия поражений: 2 матча подряд
Личные встречи
В последних встречах между командами «Ницца» одержала победу в двух из трех последних игр. Однако статистика в пользу «Гавра», который не проигрывает «Ницце» в 11 из 12 последних матчей. Это делает предстоящую встречу непредсказуемой, хотя «Ницца» выглядит фаворитом благодаря домашнему фактору.
Последние личные встречи:
- Ницца 1:0 Гавр
- Гавр 3:1 Ницца
- Ницца 0:0 Гавр
Прогноз на матч
«Ницца» демонстрирует высокую результативность в домашних матчах, несмотря на свои проблемы в обороне. «Гавр» же играет осторожно и будет стараться сдерживать атаки соперника. Ожидается победа «Ниццы», но гости могут забить хотя бы один гол, используя ошибки в обороне хозяев.
Рекомендация:
- Победа «Ниццы» с точным счетом 2:1 – коэффициент 7.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Оба забьют (Да) – коэффициент 1.90
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