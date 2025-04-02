Стало известно, почему Литвинов остался в «Спартаке»

Руководитель компании Pro Sports Management, агент Герман Ткаченко рассказал, почему полузащитник Руслан Литвинов прошлым летом не ушел из «Спартака».

– Летом в Европу мог уехать ваш клиент Руслан Литвинов.

– Тогда это было реально. Мы об этом задумались из-за неясности статуса Руслана в начале сезона. Могли пойти на аренду или трансфер за небольшую сумму.

– Жалеете, что перехода не случилось?

– Мы к трансферу и не приблизились. Уход был исключен – «Спартак» не отпускал.

– Сейчас Литвинов – запасной игрок «Спартака».

– Не запасной. Вышел в старте на главный матч года с «Зенитом» и после этого с «Ахматом».

– В отсутствие дисквалифицированного Дуарте.

– Посмотри, сколько у Руслана матчей в старте в этом сезоне – больше 65%. После несправедливой красной Литвинова в дерби с ЦСКА Алексис проявил себя во время победной серии «Спартака». Но Руслан по-прежнему ведущий игрок «Спартака», который всегда ставит интересы команды выше своих.

Нам не нравится, что Литвинова не используют в опорной зоне – но это не наш вопрос. Руслан приносит «Спартаку» пользу и в защите. У нас с Литвиновым девиз: «Спокойно, все встанет на свои места». Он продолжает проявлять свои лучшие качества. С «Зенитом» Руслан сыграл блестяще. Цели уехать у нас нет, но это один из возможных сценариев будущего.