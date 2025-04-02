Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Стало известно, почему Литвинов остался в «Спартаке»

Вчера, 12:46
7

Руководитель компании Pro Sports Management, агент Герман Ткаченко рассказал, почему полузащитник Руслан Литвинов прошлым летом не ушел из «Спартака».

– Летом в Европу мог уехать ваш клиент Руслан Литвинов.

– Тогда это было реально. Мы об этом задумались из-за неясности статуса Руслана в начале сезона. Могли пойти на аренду или трансфер за небольшую сумму.

– Жалеете, что перехода не случилось?

– Мы к трансферу и не приблизились. Уход был исключен – «Спартак» не отпускал.

– Сейчас Литвинов – запасной игрок «Спартака».

– Не запасной. Вышел в старте на главный матч года с «Зенитом» и после этого с «Ахматом».

– В отсутствие дисквалифицированного Дуарте.

– Посмотри, сколько у Руслана матчей в старте в этом сезоне – больше 65%. После несправедливой красной Литвинова в дерби с ЦСКА Алексис проявил себя во время победной серии «Спартака». Но Руслан по-прежнему ведущий игрок «Спартака», который всегда ставит интересы команды выше своих.

Нам не нравится, что Литвинова не используют в опорной зоне – но это не наш вопрос. Руслан приносит «Спартаку» пользу и в защите. У нас с Литвиновым девиз: «Спокойно, все встанет на свои места». Он продолжает проявлять свои лучшие качества. С «Зенитом» Руслан сыграл блестяще. Цели уехать у нас нет, но это один из возможных сценариев будущего.

  • 23-летний Литвинов провел в этом сезоне 24 матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
  • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Еще по теме:
Радимов объяснил, почему «Спартак» потерял очки в Грозном
Агент раскрыл, кто заблокировал переход Салазара в «Спартак» или «Зенит» 2
Суперкомпьютер обновил шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на чемпионство 17
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1743588503
...У нас с Литвиновым девиз: ..... Шкуры агенты до чего дошли...
Ответить
NewLife
1743588583
"Но Руслан по-прежнему ведущий игрок «Спартака»" Поскорее бы заменили этого ведущего игрока на нормального защитника.
Ответить
Persona_non_Grata
1743589036
Литвинов - слабое звено Спартака !!! Немного улучшилась игра последнее время - без явных косяков обходится, но это бомба замедленного действия !!! Надежда только на то, что он еще достаточно молод и есть время для прогресса..., ну и конечно, российский паспорт...
Ответить
Вжыхъ
1743589063
А он кому-то кроме Спартака нужен? Вот реально, обычный игрок без явных плюсов, кроме паспорта.
Ответить
Интерес
1743595658
Комментарии показывают,что жалует царь,да не жалует псарь.И куча готовых главных теренов,коими традиционно богат "Спартак".
Ответить
alefreddy
1743608520
пиар какой то на рядового игрока
Ответить
Главные новости
Флик прокомментировал выход «Барселоны» в финал Кубка Испании
01:26
Радимов объяснил, почему «Спартак» потерял очки в Грозном
01:20
ФотоМоуринью схватил тренера «Галатасарая» за нос после вылета из Кубка Турции
00:49
ФотоПевица Седокова отреагировала на слухи о романе с Тимощуком
00:41
1
Кубок Испании. «Барселона» выиграла у «Атлетико» (1:0) и отправилась в финал к «Реалу»
00:28
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» (1:0) в дерби и оторвался на 12 очков в чемпионской гонке
Вчера, 23:59
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0), «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» (3:0)
Вчера, 23:47
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
Вчера, 22:53
8
Шалимов рассказал, как будет спасать «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 21:59
5
Два клуба отказались от подписания Погба
Вчера, 21:50
1
Все новости
Все новости
Реакция Смородской на кризис в «Локомотиве»
01:32
Экс-тренер «Спартака» оценил шансы Мостового найти работу в Испании
01:00
Канчельскис оценил перспективы Шалимова в «Факеле»
Вчера, 23:29
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
Вчера, 22:53
8
Лунев ответил, чего не хватает «Динамо» для чемпионства
Вчера, 22:37
Участник Евро-2020 присоединился к медиаклубу Rocket Team
Вчера, 22:22
Шалимов рассказал, как будет спасать «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 21:59
5
В «Акроне» охарактеризовали Дзюбу двумя словами
Вчера, 21:35
5
Агент раскрыл, кто заблокировал переход Салазара в «Спартак» или «Зенит»
Вчера, 21:00
2
Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб Шалимова в «Факеле»
Вчера, 20:38
7
Быстров – о «Крыльях Советов»: «Клуб задвигают – губернатору лишнее финансирование не нужно»
Вчера, 20:00
Пятибратов заявил об уникальности «Факела»: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»
Вчера, 19:47
7
Семин высказался о шансах «Краснодара» выиграть РПЛ
Вчера, 19:46
8
Мостовой: «Я всегда был популярен среди женщин, а сейчас зачем мне поклонницы?»
Вчера, 19:30
6
Шалимов объяснил, почему согласился возглавить «Факел»
Вчера, 19:16
10
В «Ростове» оценили решение CAS по делу Норманна
Вчера, 18:56
2
Мостовой отреагировал на назначение Шалимова тренером «Факела»
Вчера, 18:36
6
Быстров предостерег футболистов «Химок»
Вчера, 18:31
5
«Бенфика» отказалась покупать игрока ЦСКА: «С Россией дел не ведем»
Вчера, 17:51
11
Реакция экс-тренера «Факела» Пятибратова на назначение Шалимова
Вчера, 17:40
2
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 17:24
17
ФотоВ Тольятти открылся мурал с изображением Дзюбы
Вчера, 17:14
9
Российский тренер потребовал извинений от УЕФА
Вчера, 16:28
24
«Ростов» выиграл дело у сбежавшего Норманна: подробности
Вчера, 16:21
4
Агент определил сроки трансфера Батракова в европейский клуб
Вчера, 16:14
3
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
Вчера, 15:45
1
Агент назвал реальную стоимость Сперцяна
Вчера, 15:27
4
Генич поделился подробностями конфликта с Дзюбой
Вчера, 15:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 