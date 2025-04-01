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Кафанов ответил, в чем Сафонов прибавил, выступая за «ПСЖ»

Вчера, 00:55
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о прогрессе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов достойно проводит свой первый сезон во Франции и полностью заслужил эту победу в чемпионате.

Важно, что ему давали играть в национальном первенстве, Кубке страны и даже два матча в Лиге чемпионов. И он в целом проявлял себя хорошо.

В чем Сафонов прибавил во Франции? Все, что Матвей делает сейчас, он умел и раньше. Другое дело, что на более высоком уровне ответственность и стресс выше. И решения надо принимать быстрее.

Во Франции Сафонов научился быстрее читать игру, быстрее принимать решения и быстрее реагировать на изменение ситуации. А техника, реакция и прыгучесть – все, что нужно для вратаря, – у него и раньше были», – заявил Кафанов.

  • Прошлым летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Он пропустил 8 голов в 13 матчах.

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Источник: «Известия»
Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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Комментарии (4)
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Foxitkuban
1743485934
Все верно.
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АЛЕКС 58
1743493817
Больше понтов стало
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FanatSerj
1743512814
научился вторым номером сидеть на скамейки, такого опыта у него в России точно не было ))
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