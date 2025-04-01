Кафанов ответил, в чем Сафонов прибавил, выступая за «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о прогрессе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов достойно проводит свой первый сезон во Франции и полностью заслужил эту победу в чемпионате.
Важно, что ему давали играть в национальном первенстве, Кубке страны и даже два матча в Лиге чемпионов. И он в целом проявлял себя хорошо.
В чем Сафонов прибавил во Франции? Все, что Матвей делает сейчас, он умел и раньше. Другое дело, что на более высоком уровне ответственность и стресс выше. И решения надо принимать быстрее.
Во Франции Сафонов научился быстрее читать игру, быстрее принимать решения и быстрее реагировать на изменение ситуации. А техника, реакция и прыгучесть – все, что нужно для вратаря, – у него и раньше были», – заявил Кафанов.
- Прошлым летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
- Он пропустил 8 голов в 13 матчах.