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Экс-жена Сафонова подала на него новый иск

30 марта 2025, 10:50
5

Бывшая супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия подала на игрока новый иск.

«Заявление в Никулинский суд Москвы было подано 10 марта. На этот раз Анастасия Сафонова требует с футболиста 3 миллиона рублей в качестве судебных издержек по делу о взыскании алиментов на содержание ребенка.

На данный момент Сафонов уже должен выплатить Анастасии 65 миллионов в качестве алиментов», – написал источник.

  • Из-за долга по алиментам Сафонов не может приехать в Россию – его не выпустят обратно.
  • В сборной России рассчитывают, что Матвей решит свои проблемы к июню и прибудет на сбор.
  • Сейчас игрок женат на Марине Кондратюк.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (5)
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Cleaner
1743322554
Овца ненасытная...(((
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Roma56
1743323234
Чайка оголтелая
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темирхан
1743330054
завидки ее берут! пусть идет работать к примеру на какую нибудь заводскую линию! 1-2 смена с 8 до 15-30 и с 15-30 до 0-00. в чем проблема то? и будут ей бабки! 30 т. р. в месяц.
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Против дэбилов
1743343445
У неё адвокатша такая же кукушка,нам подкидывают инфу типа Мотя хреновый,и не говорят что он на ребенка не хило так отклюживает ,там целую детсадовскую группу можно содержать до совершеннолетия,а эта курица на этом бабле хочет в Швейцарии жить,квартиру оставил под стоимостью под сотку лям,мерина,и сейчас счёт на ребенка оформляет,мутная история,очернить Мотю надо.
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