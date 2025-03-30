Экс-жена Сафонова подала на него новый иск

Бывшая супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия подала на игрока новый иск.

«Заявление в Никулинский суд Москвы было подано 10 марта. На этот раз Анастасия Сафонова требует с футболиста 3 миллиона рублей в качестве судебных издержек по делу о взыскании алиментов на содержание ребенка.

На данный момент Сафонов уже должен выплатить Анастасии 65 миллионов в качестве алиментов», – написал источник.