Эмоции Головина после восстановления от травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после матча 27-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (2:1).
- Россиянин вышел на поле на 84-й минуте.
- Он сыграл впервые с 12 февраля.
- «Монако» идет в Лиге 1 2-м.
«Хорошие эмоции после победы в дерби и первого выхода на поле после долгого перерыва. Чувствую себя отлично, со здоровьем никаких проблем нет.
Сейчас нам предстоят важные матчи, нужно помогать команде в борьбе за высокие места. Здорово, что мы вышли на чистое второе место. Конечно, постараемся закрепиться на этой позиции, но главные игры впереди», – сказал Головин.
Источник: ТАСС