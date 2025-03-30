Эмоции Головина после восстановления от травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после матча 27-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (2:1).

Россиянин вышел на поле на 84-й минуте.

Он сыграл впервые с 12 февраля.

«Монако» идет в Лиге 1 2-м.

«Хорошие эмоции после победы в дерби и первого выхода на поле после долгого перерыва. Чувствую себя отлично, со здоровьем никаких проблем нет.

Сейчас нам предстоят важные матчи, нужно помогать команде в борьбе за высокие места. Здорово, что мы вышли на чистое второе место. Конечно, постараемся закрепиться на этой позиции, но главные игры впереди», – сказал Головин.