Агент признал ошибку в оценке трансфера Соболева

Футбольный агент, руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко сказал, кто ошибся в первую очередь при оценке перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Вы называли трансфер Соболева пауэрбанк-сделкой для «Зенита».

– Имел в виду, что это обнулит энергетику «Спартака», а получилось наоборот. Здесь я ошибся.

– И «Зенит».

– «Зенит» – в первую очередь. Но вдруг Соболев проведет финиш сезона так же, как товарищеский матч с БАТЭ.