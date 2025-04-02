Агент признал ошибку в оценке трансфера Соболева

Футбольный агент, руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко сказал, кто ошибся в первую очередь при оценке перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
– Вы называли трансфер Соболева пауэрбанк-сделкой для «Зенита».
– Имел в виду, что это обнулит энергетику «Спартака», а получилось наоборот. Здесь я ошибся.
– И «Зенит».
– «Зенит» – в первую очередь. Но вдруг Соболев проведет финиш сезона так же, как товарищеский матч с БАТЭ.
- «Зенит» заплатил «Спартаку» 10 миллионов евро за трансфер нападающего Александра Соболева. Переход состоялся 30 августа прошлого года.
- Форвард провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола, отдал 1 передачу. В РПЛ у Соболева нет результативных действий в петербургском клубе.
Источник: Sport24