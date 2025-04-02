Владелец «Спартака» стал самым богатым россиянином в списке Forbes

Forbes обновил всемирный рейтинг миллиардеров. Наивысшую позицию среди россиян в нем занимает основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Нефтяная компания владеет «Спартаком». Алекперов занимает в рейтинге 62-е место. Его состояние оценили в $28,7 млрд.

Бывший акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов находится на 125-й позиции ($16,7 млрд), экс-владелец «Анжи» Сулейман Керимов с семьей – на 130-й ($16,4 млрд), бывший акционер «Спартака» Леонид Федун – на 258-й ($10,4 млрд), экс-владелец «Челси» Роман Абрамович с семьей – на 311-й ($9,2 млрд), владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев с семьей – на 540-й ($6,4 млрд), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий – на 1141-й ($3,2 млрд).

Владелец ПАОКа Иван Саввиди, который вскоре может стать владельцем «Ростова», с семьей занимает 2110-е место ($1,4 млрд). Владелец «Сочи» Борис Ротенберг расположился на 2479-й строчке ($1,3 млрд), владелец «Родины» Сергей Ломакин – на 2623-й ($1,2 млрд).