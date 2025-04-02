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  • Владелец «Спартака» стал самым богатым россиянином в списке Forbes

Владелец «Спартака» стал самым богатым россиянином в списке Forbes

Вчера, 13:29
7

Forbes обновил всемирный рейтинг миллиардеров. Наивысшую позицию среди россиян в нем занимает основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Нефтяная компания владеет «Спартаком». Алекперов занимает в рейтинге 62-е место. Его состояние оценили в $28,7 млрд.

Бывший акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов находится на 125-й позиции ($16,7 млрд), экс-владелец «Анжи» Сулейман Керимов с семьей – на 130-й ($16,4 млрд), бывший акционер «Спартака» Леонид Федун – на 258-й ($10,4 млрд), экс-владелец «Челси» Роман Абрамович с семьей – на 311-й ($9,2 млрд), владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев с семьей – на 540-й ($6,4 млрд), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий – на 1141-й ($3,2 млрд).

Владелец ПАОКа Иван Саввиди, который вскоре может стать владельцем «Ростова», с семьей занимает 2110-е место ($1,4 млрд). Владелец «Сочи» Борис Ротенберг расположился на 2479-й строчке ($1,3 млрд), владелец «Родины» Сергей Ломакин – на 2623-й ($1,2 млрд).

  • Количество миллиардеров в мире возросло до рекордных 3028 человек.
  • 139 из них – россияне.

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Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Монако Анжи ПАОК Ростов Краснодар Родина Сочи Федун Леонид Рыболовлев Дмитрий Абрамович Роман Галицкий Сергей
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Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1743590859
Самое лучшее достижение Алекперова-то, что выгнал богатого менеджера Федуна!
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Persona_non_Grata
1743593489
ТРЕПЕЩИ, убыточный Газпром !!! )))...
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алдан2014
1743594418
Недавно обворованный Шпак,простите,Абрамович тоже тут? Не до конца обокраденный? Или уже поправил состояние...
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Интерес
1743595534
Тем больнее будет пролёт.Сами же говорят,что деньги не играют! Но играют за деньги.
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