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  • Сафонов нашел плюс в том, что «ПСЖ» не стал чемпионом в эти выходные

Сафонов нашел плюс в том, что «ПСЖ» не стал чемпионом в эти выходные

30 марта 2025, 11:19

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал перенос чемпионских празднований как минимум на неделю.

  • Накануне «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» (6:1).
  • Команда могла отпраздновать чемпионство, если бы «Монако» и «Ницца» сыграли вничью (2:1).
  • Сафонов проводит дебютный сезон в «ПСЖ».

«Пока чемпионство откладывается, но возможно, так даже лучше. Хочется, чтобы это событие совпало с домашней игрой, чтобы разделить эту радость со всем стадионом», – написал Сафонов.

Также Матвей выложил видео из самолета по пути из Сент-Этьена. Оно было записано во время матча «Монако» и «Ниццы».

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
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