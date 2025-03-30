Сафонов нашел плюс в том, что «ПСЖ» не стал чемпионом в эти выходные

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал перенос чемпионских празднований как минимум на неделю.

Накануне «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» (6:1).

Команда могла отпраздновать чемпионство, если бы «Монако» и «Ницца» сыграли вничью (2:1).

Сафонов проводит дебютный сезон в «ПСЖ».

«Пока чемпионство откладывается, но возможно, так даже лучше. Хочется, чтобы это событие совпало с домашней игрой, чтобы разделить эту радость со всем стадионом», – написал Сафонов.

Также Матвей выложил видео из самолета по пути из Сент-Этьена. Оно было записано во время матча «Монако» и «Ниццы».