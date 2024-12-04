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  • «Александрия» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

«Александрия» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

4 декабря 2024, 15:20
Александрия
04.12.2024, среда, 16:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
33
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Динамо К
77
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Александрия
72
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
80
Matviy Malko
ЦП
20
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
71
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
26
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
15
Мишнев
21
Беляев
5
Калюжный
6
Ковалец
33
Альвина
9
Филиппов
4-2-1-2-1
77
Бущан
18
Тымчик
32
Михавко
4
Попов
2
Вивчаренко
91
Михайленко
6
Бражко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Кабаев
11
Ванат
4
Кравченко
22
Скорко
22
Скорко
4
Кравченко
21
Беляев
8
Костышин
8
Костышин
21
Беляев
6
Ковалец
59
Козак
59
Козак
6
Ковалец
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
22
Кабаев
20
Караваев
20
Караваев
22
Кабаев
91
Михайленко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
91
Михайленко
Остались в запасе
Александрия
Динамо К
72
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
80
Matviy Malko
ЦП
20
Даниил Ващенко
ЦП
71
Денис Шостак
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
72
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
80
Matviy Malko
ЦП
20
Даниил Ващенко
ЦП
71
Денис Шостак
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Александрия - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Динамо» Киев, 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Динамо» Киев

«Александрия» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Александрия
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