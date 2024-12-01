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  • «Краснодар» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Краснодар» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 18:20
Краснодар
01.12.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
17' М. Угальде 28' М. Угальде 90+3' Э. Барко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
10
Маркиньос
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
22
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
6
Бабич
2
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
22
Кастаньо
22
Кастаньо
53
Черников
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
90
Кобнан
90
Кобнан
11
Батчи
27
Са
90
Смолов
90
Смолов
27
Са
10
Маркиньос
91
Мангаш
91
Мангаш
10
Маркиньос
5
Барко
68
Литвинов
68
Литвинов
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Краснодар - Спартак
4
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
28
16
Офсайды
2
0
Количество передач
387
328
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Спартак»

Краснодар – Спартак матч 1 декабря

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
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