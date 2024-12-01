01.12.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
6
Бабич
2
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
22
Кастаньо
22
Кастаньо
53
Черников
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
90
Кобнан
90
Кобнан
11
Батчи
27
Са
90
Смолов
90
Смолов
27
Са
10
Маркиньос
91
Мангаш
91
Мангаш
10
Маркиньос
5
Барко
68
Литвинов
68
Литвинов
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Краснодар - Спартак
4
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
28
16
Офсайды
2
0
Количество передач
387
328
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»