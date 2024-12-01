Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гавр» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Гавр» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 17:50
Гавр
01.12.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
63' Х. Абделли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
21
Жосуэ Касимир
(К) ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
26
Флоран Анен
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Химад Абделли
(К) АП
12
Бамба Дьенг
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
21
Самуэль Грандсир
ПВ
77
Антуан Жужу
ЦФ
9
Стив Нгура
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Жозеф Лопи
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
9
Эстебан Леполь
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Десма
21
Опери
6
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
32
Пембеле
94
Туре
14
Кузяев
24
Айю
45
Сумаре
11
Сабби
21
Касимир
4-1-2-1-2
75
Фофана
2
Аркю
25
Бамба
21
Лефор
26
Анен
14
Аолу
93
Белькебла
18
Аллевина
8
Абделли
28
Эль-Мелали
12
Дьенг
11
Сабби
8
Кехта
8
Кехта
11
Сабби
21
Касимир
77
Жужу
77
Жужу
21
Касимир
14
Кузяев
9
Нгура
9
Нгура
14
Кузяев
26
Анен
3
Экоми
3
Экоми
26
Анен
18
Аллевина
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
14
Белхдим
14
Белхдим
28
Эль-Мелали
12
Дьенг
7
Ньян
7
Ньян
12
Дьенг
8
Абделли
9
Леполь
9
Леполь
8
Абделли
Остались в запасе
Гавр
Анжер
16
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
14
Рассул Ндиайе
ЦП
21
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
16
Мельвен Зинга
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Жозеф Лопи
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
14
Рассул Ндиайе
ЦП
21
Самуэль Грандсир
ПВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Жозеф Лопи
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Гавр - Анжер
2
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
489
394
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
1.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Анжера», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Анжер»

«Гавр» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Гавр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
Вчера, 16:49
5
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
Вчера, 00:14
2
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа
30 июля
9
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА
30 июля
20
ФотоСборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
28 июля
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
28 июля
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
27 июля
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
27 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+