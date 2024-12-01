01.12.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
4-1-1-3-1
16
Десма
21
Опери
6
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
32
Пембеле
94
Туре
14
Кузяев
24
Айю
45
Сумаре
11
Сабби
21
Касимир
4-1-2-1-2
75
Фофана
2
Аркю
25
Бамба
21
Лефор
26
Анен
14
Аолу
93
Белькебла
18
Аллевина
8
Абделли
28
Эль-Мелали
12
Дьенг
11
Сабби
8
Кехта
8
Кехта
11
Сабби
21
Касимир
77
Жужу
77
Жужу
21
Касимир
14
Кузяев
9
Нгура
9
Нгура
14
Кузяев
26
Анен
3
Экоми
3
Экоми
26
Анен
18
Аллевина
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
14
Белхдим
14
Белхдим
28
Эль-Мелали
12
Дьенг
7
Ньян
7
Ньян
12
Дьенг
8
Абделли
9
Леполь
9
Леполь
8
Абделли
Остались в запасе
Гавр
Анжер
16
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
14
Рассул Ндиайе
ЦП
21
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
16
Мельвен Зинга
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Жозеф Лопи
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
14
Рассул Ндиайе
ЦП
21
Самуэль Грандсир
ПВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Жозеф Лопи
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Гавр - Анжер
2
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
489
394
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
1.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Анжера», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»