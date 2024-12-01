06.02.2025, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
21
Томмазо Рубино
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
28
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
50
Майк Айду
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
21
Госенс
6
Раньери
15
Комуццо
2
Додо
6
Катальди
28
Колпани
15
Бове
29
Адли
20
Кен
18
Белтран
4-4-2
1
Зоммер
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
22
Дюмфрис
22
Мхитарян
10
Чалханоглу
23
Барелла
22
Мартинес
9
Тюрам
15
Бове
65
Паризи
65
Паризи
15
Бове
6
Катальди
3
Понграчич
3
Понграчич
6
Катальди
29
Адли
8
Мандрагора
8
Мандрагора
29
Адли
28
Колпани
23
Ричардсон
23
Ричардсон
28
Колпани
20
Кен
28
Каприни
28
Каприни
20
Кен
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
Фраттези
23
Асллани
23
Асллани
Фраттези
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Мхитарян
Аугусто
9
Тареми
9
Тареми
Аугусто
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
21
Томмазо Рубино
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
50
Майк Айду
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
21
Томмазо Рубино
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
50
Майк Айду
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Интер
1
Всего ударов по воротам
3
0
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
2
2
Количество передач
61
113
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
0
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.14
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Интера», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»