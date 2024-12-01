01.12.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
16
Мумин
24
Лежен
2
Рацу
23
Валентин
6
Сисс
18
Гарсия
11
Нтека
23
Эмбарба
7
Палазон
4-2-2-2
25
Агирресабала
15
Леке
5
Альварес
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
10
Уильямс
7
Беренгер
11
Гурусета
19
Уильямс
6
Сисс
15
Гумбау
15
Гумбау
6
Сисс
23
Валентин
4
Диас
4
Диас
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
23
Эмбарба
19
де Фрутос
19
де Фрутос
23
Эмбарба
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
8
Сансет
8
Сансет
11
Гурусета
18
Хаурегисар
20
Гомес
20
Гомес
18
Хаурегисар
19
Уильямс
14
Джало
14
Джало
19
Уильямс
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
10
Хамес Родригес
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
10
Хамес Родригес
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
14
8
Офсайды
6
0
Количество передач
398
446
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.18
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Атлетик», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»